Eendenfamilie via drukke Expressweg naar Knokke 18 mei 2018

Een moeder eend en haar kroost is gisterenmiddag als bij wonder aan de dood ontsnapt. De dieren liepen langs de drukke Expressweg N49 ter hoogte van de Sint-Laureinsesteenweg in Eeklo in de richting van Knokke-Heist. Verschillende bestuurders hebben de eenden gespot en pasten hun snelheid aan.





(JEW)