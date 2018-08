Eén in geluk, één in afscheid GEZAMENLIJKE PLECHTIGHEID VOOR VERONGELUKTE MOTARDS WOUTER SPILLEBEEN

28 augustus 2018

02u24 0 Eeklo "Je was altijd al verzot op engeltjes en nu ben je er eentje", las Antoine, de zoon van Tatianna gisteren in het crematorium Westlede. De families Lampaert en Verheecke namen samen afscheid van het koppel dat het leven liet bij een motorrit.

"Het was een mooie dag om samen te reizen", klonk het gisteren in de grote zaal van het crematorium. Op zondag 19 augustus vertrokken Franky Lampaert (45) en zijn vriendin Tatianna Verheecke (51) 's middags voor een ritje op de motor van Franky vanuit zijn huis in Eeklo. Ze hadden allebei een passie voor motoren en trokken er vaak op zondag op uit. "Die passie en de onvoorzichtigheid van een automobiliste zijn hen fataal geworden", sprak de oom van Franky.





Het koppel reed in de Hendekenstraat in de richting van Boekhoute toen de bestuurster van een Volvo de Basseveldestraat uit kwam. De vrouw moest volgens de eerste vaststellingen van de politie voorrang verlenen aan de motor, die op de flank van de wagen inreed. Franky en Tatianna werden in de gracht gekatapulteerd waar ze beiden op slag om het leven kwamen. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Het parket Oost-Vlaanderen spreekt zich nog niet uit over wie verantwoordelijk was.





De families van Franky en Tatianna rouwden de afgelopen week samen en dus besloten ze ook een gezamenlijk afscheid te organiseren. "Liefde uit zich vooral wanneer mensen op de meest moeilijke momenten voor elkaar in de bres springen", leidde de ceremoniemeester het afscheid in. "Dat zag ik ook bij deze twee families. Ze beleefden hun verdriet samen, bijna in een soort van harmonie." Ook de leden van motorclub 'De 1000-Bochtenvrienden' waren talrijk aanwezig.





De sprekers legden de nadruk op het geluk dat Franky en Tatianna bij elkaar gevonden hadden. Tatianna, een weduwe met drie kinderen, kon na een donkere periode weer gelukkig zijn. "Je deed er alles aan om ons te steunen na de dood van papa", vertelden haar kinderen. "Toen Franky in je leven kwam, zagen we snel dat het goed ging. Je was weer gelukkig en dat was grotendeels door Franky."





Dat beaamde ook de zus van Tatianna. "Na jaren van ellende en een zwarte periode, kwam je beetje bij beetje tot rust. Je straalde. Bedankt, Franky", zei ze.





De zus van Franky barstte in tranen uit terwijl ze over haar broer vertelde. "Je had een hart van goud en een blik die duizend woorden vertelde. Alles moest altijd uitzonderlijk zijn. We gaan je 'speciallekes' missen. De motor was je lust en je leven. Onze ouders waren al langer bang dat iets als dit kon gebeuren." Zijn oom besloot Franky zelf te citeren: "Houd mij levend door mij nooit te vergeten".