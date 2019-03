Eeklose jongeren houden zitstaking op de Markt Anthony Statius

07 maart 2019

19u26 0 Eeklo Youth For Climate Eeklo roept alle kinderen, jongeren en volwassenen om op vrijdag 15 maart mee te doen aan de zitstaking op de Markt. “We hopen dat de Markt tussen 12 en 13 uur helemaal vol zit”, klinkt het.

Op vrijdag 15 maart vindt de wereldwijde staking voor de toekomst plaats. Ook in Eeklo roept Youth For Climate Eeklo op tot een zitstaking op de Markt: “Met een lunch in de ene hand en een originele boodschap in de andere zullen de jonge Eeklonaren, in navolging van onder andere Greta Thunberg en Anuna De Wever, de markt bezetten tijdens het middaguur als signaal naar de regering. Aangezien de volwassenen niet volwassen genoeg zijn om te zeggen hoe het eraan toe is, nemen de jongeren het voortouw. Wat is het nut van studeren als de regering niet luistert naar gestudeerden.”

Er werd ondertussen ook een Facebookevenement aangemaakt: https://www.facebook.com/events/256507815254012/.