Eeklonaar rijdt met 97 per uur door Oostveldstraat en krijgt rijverbod: “Beseft u hoe gevaarlijk dat is?” OSG

08 januari 2019

11u53 0 Eeklo Een jongeman uit Eeklo heeft een rijverbod opgelegd gekregen omdat hij met 97 per uur geflitst werd in de Oostveldstraat. “De volgende keer zijn we niet zo mild", klonk het.

De twintiger moest zich vandaag verantwoorden voor de Gentse politierechter. Hij werd in het najaar van 2017 betrapt aan een bijzonder hoge snelheid in de Oostveldstraat, richting het centrum van Eeklo. “Om half zes ‘s avonds", wist de politierechter. “Dat is een druk uur. Heel gevaarlijk is dat. Beseft u dat?” Waarop de man knikte. “Ik maakte een grote fout, maar dit zal niet meer gebeuren.”

In het voordeel van de chauffeur spreekt zijn blanco strafregister. Daarom kreeg hij ‘slechts’ drie weken rijverbod opgelegd. Hij moet wel 640 euro boete betalen. “Dat is nog mild", besloot de rechter. “Omdat het uw eerste overtreding is. De volgende keer is het meer.”