Eeklonaar krijgt maximumstraf voor jarenlang “bijzonder ernstig” familiaal geweld Man houdt partner onder meer 48 uur wakker, waardoor ze ongeval veroorzaakt OSG

15 februari 2019

16u34 0 Eeklo Een vader van drie uit Eeklo is vandaag voor de correctionele rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel voor wat de rechtbank “bijzonder ernstig en verwerpelijk familiaal geweld” noemt. Hij hield zijn partner onder meer 48 uur wakker, waarna ze een ongeval veroorzaakte.

De man zou volgens het parket en de rechtbank jarenlang zijn partner en soms zelfs zijn kinderen geslagen hebben. “De drie kinderen afzonderlijk verklaarden dat ze opgegroeid zijn met het geweld in het gezin”, klonk het vandaag in het Gents gerechtsgebouw. “Ze begonnen dit zelfs 'normaal’ te vinden. Ze hadden schrik van hun eigen papa.”

Het ging niet enkel om fysiek geweld, zo blijkt, maar ook om zware psychologische terreur. Zo hield de beklaagde zijn partner in één geval 48 uur lang wakker. Door de vermoeidheid veroorzaakte de vrouw erna een ongeval. Vaak gingen de feiten gepaard met stevig alcoholgebruik. De feiten kwamen in november vorig jaar aan het licht, toen de man voor de zoveelste keer zijn partner en zoon sloeg. De twee zusjes belden daarop de politie. Sinds die feiten zit de Eeklonaar in de cel.

Snel op vrije voeten

Wellicht wordt hij nu vrijgelaten, want de man werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. De maximumstraf is dat, maar dus wel onder voorwaarden. De man moet in begeleiding voor zijn alcohol- en agressieprobleem, en mag geen enkel misdrijf begaan. Lukt hem dat niet, dan wacht alsnog een verblijf in de gevangenis.