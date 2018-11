Eeklonaar (29) neemt afstandsbediening van dealer af na slechte drugs Jeffrey Dujardin

13 november 2018

19u33 0

Een 29-jarige Eeklonaar, D. R., vroeg in beroep een werkstraf voor afpersing. Hij had een man waarvan hij cannabis gekocht had afgeperst, de drugs zou van slechte kwaliteit geweest zijn en daarom eist de twintiger zijn geld terug. Toen zijn dealer het geld niet wou teruggeven, nam R. het heft in eigen handen. Hij nam de afstandsbediening mee van de garagepoort als borg. De politie kwam de man snel op het spoor en hij kreeg in eerste aanleg acht maanden cel. Zijn advocaat vroeg in beroep een werkstraf, al bleek hij niet zo succesvol hiermee in het verleden. Hij voerde twee werkstraffen niet uit. “Hij is nu op het goede pad en is afgekickt van de drugs.” Uitspraak op 11 december.