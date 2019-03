Eeklo vraagt inwoners om stormschade te melden aan de stad Joeri Seymortier

14 maart 2019

10u45 0 Eeklo De stad Eeklo roept inwoners op om stormschade van afgelopen zondag zo snel mogelijk te melden aan de stad.

Na de storm van afgelopen zondag 10 maart zijn er heel wat schadegevallen. “Iedereen die schade heeft, wordt gevraagd om deze te melden aan de stad via schade@eeklo.be”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Het gaat om alle vormen van schade die op het Eeklose grondgebied vastgesteld werd. Hoe meer schadegevallen worden gemeld bij de stad, hoe groter het dossier wordt. Alle schade ten gevolge van de storm kan gemeld worden. Ook schade aan omheiningen of pakweg tuinhuizen. Alles samen wordt dan doorgegeven aan de Vlaamse overheid, die zal bepalen of de storm in Eeklo als ramp wordt erkend.”

Getroffen inwoners kunnen het invulformulier vinden op www.eeklo.be/schade en nadien het ingevulde exemplaar per mail bezorgen aan schade@eeklo.be.