Eeklo schrapt traditioneel Kerstdorp bij gebrek aan interesse Joeri Seymortier

17 november 2018

12u31 0 Eeklo Eeklo schrapt dit jaar het traditionele Kerstdorp op de Markt. Er komen wel andere kleinschalige eindejaarsacties voor de handelaars.

De voorbije jaren werd de Markt van Eeklo eind december steevast één weekend ingepalmd door chalets en een tent voor een gezellig Kerstdorp. Maar dat komt er volgende maand niet. “We hebben inderdaad beslist om het Kerstdorp dit jaar niet te organiseren”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “In eerste instantie omdat er voorlopig veel minder interesse is om de chalets te huren. Vorig jaar hebben we ook zwaar geïnvesteerd in een lichtshow op het Kerstdorp, maar dat kunnen we als stad niet elk jaar doen. We nemen dus nu een soort sabbatjaar, en willen met de nieuwe bestuursploeg aan nieuwe initiatieven werken voor volgend jaar.”

Alternatief

Het schrappen van het Kerstdorp wil echter niet zeggen dat er niets zal gebeuren in Eeklo. Dinsdag moet het schepencollege daar beslissingen over nemen. “We zijn op zoek naar andere acties, die de lokale handelaar in het hele centrum tijdens de feestperiode kunnen ondersteunen”, zegt schepen De Waele. “Het is zeker niet zo dat er tijdens de kerstperiode niets zal gebeuren in Eeklo. Volgende week wordt duidelijk wat het wordt.”