Eeklo neemt afscheid van geliefde Firmin na tragisch ongeval: “Zo oneerlijk, want je leefde zo graag” Sam Ooghe

24 februari 2019

11u27 0 Eeklo Een volle Sint-Vincentiuskerk in Eeklo heeft zaterdagochtend afscheid genomen van Firmin Poelman. De 76-jarige superfan van Wendy Van Wanten kwam vorige week om het leven bij het oversteken van de Stationsstraat. “Zo oneerlijk, want je leefde zo graag", klonk het bij het afscheid.

Dat alle stoeltjes in de kerk bezet zouden zijn voor het afscheid van Firmin Poelman, kon werkelijk iedereen voorspellen. Firmin was een bekend gezicht in Eeklo, waar hij graag én dikwijls genoot van een glas op een terrasje. “Je was een levensgenieter, Firmin", sprak de pastoor tijdens de serene dienst. “Je zat graag buiten in de zon, met een glaasje. Vorige week vrijdag nog genoot je op een terrasje in Zelzate met je dochters.”

Nauwelijks enkele uren later sloeg het noodlot toe. ‘s Avonds wilde de 76-jarige man de Stationsstraat oversteken, maar hij werd aangereden door een wagen en kwam om het leven. De precieze omstandigheden van een ongeval worden nog onderzocht, maar op zaterdag deed dat er allemaal niet toe. Wat telde, was Firmin, en de herinneringen van zijn familie en zijn vele vrienden. Heel wat anekdotes passeerden de revue. Treffend was het verhaal van Firmin die op complimentendag ging aanbellen bij de buren. Zomaar, voor een kleine attentie.

Superfan

“Je kende veel tegenslagen, Firmintje", sprak Sonja haar vriend toe in de kerk. Firmin moest namelijk afscheid nemen van zijn eerste én zijn tweede vrouw. “Maar ondanks de vele tegenslagen bleef je altijd goedlachs. Je straalde, en je kon zo enorm goed genieten. Vooral van Wendy.”

Wendy, dat is natuurlijk Wendy Van Wanten. Firmin, of ‘Firmintje’ voor de zangeres, stond bekend als absolute superfan. “Je vergat vaak je wandelstok na een optreden van Wendy”, vertelde Sonja voor de aanwezigen. Niet toevallig kennen Sonja en Firmin elkaar als superfans van Van Wanten. “’Wanneer ik Wendy gezien heb, voel ik geen pijn meer', vertelde je me dan. Zo was je. Voor je 75e verjaardag zei je me nog: ‘liever een goed feest dan een mooie begrafenis.’ Niemand had kunnen vermoeden dat het noodlot zo snel zou toeslaan. Het is zo oneerlijk, want je leefde zo graag.”

Te emotioneel

Van Wanten zelf tekende natuurlijk ook present tijdens de ienst. “Firmintje was een crème van een man en een fan van het eerste uur”, vertelde een aangeslagen Wendy vorige week aan onze krant. “Hij volgde mij al toen ik nog Iris was. Het is vreselijk dat hij zo aan zijn einde moest komen.” Firmins kist werd na de dienst naar buiten gedragen op de tonen van ‘Kiss Me Goodbye’ van Wendy Van Wanten. Oorspronkelijk was de bedoeling om een livenummer te brengen voor Firmin, maar de ze zangeres was daarvoor te emotioneel.

Het lichaam van Firmin werd na de dienst gecremeerd in Lochristi. Hij kent zijn laatste rustplaats op de bomenbegraafplaats in de Molenstraat.