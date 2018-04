Eeklo gaststad voor warmtecongres 24 april 2018

Eeklo organiseert vandaag een infomarkt over het nieuwe warmtenet dat in de stad uitgerold zal worden. Eeklo is vandaag gaststad voor een heus warmtecongres waar experten met elkaar van mening wisselen. Aansluitend om 18.30 uur kan ook het gewone publiek naar cultuurcentrum De Herbakker om alles te leren over het warmtenet. Eeklo wil de warmte van de verbrandingsoven opvangen en die via ondergrondse buizen naar andere delen van de stad brengen, om daar (openbare) gebouwen te verwarmen.





"Burgers die meer willen weten over het warmtenet in Eeklo of die willen participeren, kunnen vanaf 18.30 uur terecht in het cultuurcentrum De Herbakker", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "Op de infomarkt zijn er verschillende standen staan waar de mogelijkheden van een warmtenet van naaldje tot draadje toegelicht worden. Om 19 uur en 20 uur zal een algemene toelichting gegeven worden over het warmtenet Eeklo. De infomarkt blijft geopend tot 21 uur."





Info: www.eeklo.be. (JSA)