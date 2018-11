Eeklo doet na honderd jaar massaal bevrijdingsstoet over Joeri Seymortier

18 november 2018

13u27 0 Eeklo De bevrijdingsstoet die zaterdagavond door de centrumstraten van Eeklo trok, heeft een massa volk op de been gebracht.

De Gezinsbond was zaterdagavond de drijvende kracht achter een grootse herdenking, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Van op de Markt van Eeklo vertrok een bevrijdingsstoet, net zoals honderd jaar geleden ook het geval was. De stoet trok over de N9, door de Koning Albertstraat en de Tieltsesteenweg, zo naar de jachthaven. Onderweg werd de geschiedenis nog eens overgedaan tijdens waarheidsgetrouwe evocaties. Door de massa volk waren die theaterstukjes soms moeilijk te zien voor de mensen op de achterste rijen, maar iedereen ging toch met een tevreden gevoel weer naar huis. “Een topspektakel. Proficiat aan de organisatoren”, klonk het overal.