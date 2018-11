E’s singers en Eléonor zingen voor Heldenhuis Anthony Statius

30 november 2018

08u47 0 Eeklo De E’s singers en Eléonor geven op zaterdag 1 en zondag 2 december benefietoptredens voor de vzw Heldenhuis. Music For Heroes vindt plaats in cc De Herbakker en er zijn nog kaarten beschikbaar.

organiseren tijdens het eerste weekend van december in cc De Herbakker twee benefietoptredens ten voordele van de vzw Heldenhuis. Eléonor is de hoofdact. Voor beide optredens zijn nog kaarten beschikbaar.

De E’s singers zijn een groep enthousiastelingen die al enkele jaren de cursus samenzang volgen in de N9. Zij zingen niet alleen graag, maar hebben het hart ook op de juiste plaats. Ze wilden hun zangleerkracht Elly Aerden graag in Eeklo laten optreden én meteen iets doen voor het goede doel. Eléonor is de band rond Elly Aerden die muziek brengt in een melodieuze, ingetogen mix van fado, pop, chanson en jazz. Onder leiding van Elly zullen de E’s singers tijdens de twee voorstellingen telkens een kort voorprogramma brengen.

Het goede doel is de vzw Heldenhuis, een kleinschalig woonproject voor jongvolwassenen met een beperking. Vandaar de keuze voor Music for Heroes als naam voor het event. Meter en peter van de VZW Heldenhuis zijn Roos Van Acker en Peter Van de Veire. Om voldoende geld in te zamelen hopen de E’s singers niet alleen de Herbakker twee keer te doen vollopen, ze zochten en vonden ook een twintigtal gulle sponsors. Aansluitend op elk optreden is iedereen welkom in het Music for Heroes café met mini kerstmarkt. De prijs voor een inkomkaart bedraagt 14,99 euro. Zowel voor zaterdagavond als zondagvoormiddag zijn nog kaarten beschikbaar via samenzang@outlook.com.