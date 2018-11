Duivenmelkers rouwen om Arseen Haubourdin Joeri Seymortier

27 november 2018

05u32 0 Eeklo Duivenmaatschappij De Rapste Eerst uit Eeklo verliest haar voorzitter, Arseen Haubourdin.

Arseen Haubourdin werd geboren op 22 april 1944, en overleed op 74-jarige leeftijd. Hij is de echtgenoot van Francine Taelman. “Arseen was de voorzitter van onze duivenmaatschappij De Rapste Eerst in Eeklo”, zegt vriend Eric Dossche. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie. Maar ook voor de duivenmaatschappij is dit een groot verlies.”

Arseen persoonlijk begroeten is mogelijk in het funerarium van Smet Uitvaart, Tieltsesteenweg 26 in Eeklo. Tot zaterdag nog, telkens van 15 tot 18.30 uur. De afscheidsviering wordt gehouden in Meditorium Lemée, Tieltsesteenweg 26 in Eeklo, op maandag 3 december om 10 uur. Nadien volgt de crematie en wordt de as verspreid op de strooiweide van de stedelijke begraafplaats in Eeklo.