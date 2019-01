Drukke oudejaarsavond voor politiezone Meetjesland Centrum Jeffrey Dujardin

14u19 0 Eeklo De overgang van oud naar nieuw bleek een drukke te worden voor de politiezone Meetjesland. “Er waren twee fuiven, één in Eeklo en een andere in Kaprijke. Daarnaast waren er vele oproepen over vroeg- of laattijdig vuurwerk.”

“Het was een drukke avond”, zegt Marino Longeville, woordvoerder bij de politiezone Meetjesland Centrum. “Er waren twee fuiven waar we aanwezig waren, één in Eeklo en een andere in Kaprijke. Daar liep het soms uit de hand door feestvierders met een glaasje teveel op en vechtpartijen.” De politiezone kreeg ook een groot aantal oproep binnen over vroeg- of laattijdig vuurwerk. “Sommige bewoners belden ons hiervoor, het was toegelaten in de regio waardoor we weinig konden doen.” De politie werd ook opgeroepen voor een vechtpartij aan de Kokorico, een discotheek in Zomergem. “Er ontstond een vechtpartij tussen een twintigtal man, er werden twee personen aangehouden.”