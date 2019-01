Drie weken voor zijn Sportpaleis: Alex Agnew komt in mei naar Eeklo en Assenede Joeri Seymortier

11 januari 2019

09u56 0 Eeklo Stand-up comedian Alex Agnew komt in mei naar het Meetjesland, voor shows in Eeklo en Assenede.

Alex Agnew vult vlotjes Sportpaleizen, maar doet het ook in kleinere zalen. De vzw Friends of Comedy haalt hem op 3 mei naar De Bijenkorf in Assenede en op 10 mei naar de Koperen Leeuw in Eeklo. “Alex Agnew speelt dus drie weken voor zijn première in het Sportpaleis bij ons in het Meetjesland”, zegt voorzitter Kurt Van Laere. “Iets waar we echt wel trots op zijn.”

Fans moeten wel nog wat geduld oefenen, want tickets zijn vandaag nog niet te koop. Die zijn er pas vanaf 3 maart. Vroegere aanvragen zullen sowieso genegeerd worden. Vanaf 3 maart kan je boeken op: http://friendsofcomedy.webs.com.