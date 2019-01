Drie inbraken in één weekend in Eeklo: “Wellicht telkens verschillende daders” Sam Ooghe

27 januari 2019

18u16 0 Eeklo Bij drie verschillende woningen in Eeklo is dit weekend ingebroken. Volgens de PZ Meetjesland-Centrum gaat het wellicht telkens om verschillende daders, en dus niet over één bende die van huis naar huis ging.

De eerste melding kwam er op vrijdagavond. Inbrekers hadden bij afwezigheid van een bewoner van de Opeisingsstraat, de voordeur opengebroken en de televisie uit de woonkamer gestolen. Later die nacht sloegen inbrekers ook toe in de Dullaert, waar twee laptops en twee gsm’s verdwenen waren. Later in het weekend kregen ook bewoners van de Hoge Bosstraat ongewenst bezoek. De daders sloegen een ruit van een plat dak in, en gingen aan de haal met geld.

Toch gaat het wellicht niet drie keer om dezelfde daders, vermoedt de politie. “De daders hanteerden steeds een andere modus operandi”, aldus de persverantwoordelijke van de PZ Meetjesland-Centrum. “Er zit geen patroon in.” Er wordt wel onderzoek gevoerd naar een verdacht Frans voertuig, dat gezien werd bij een andere inbraak in het Meetjesland.