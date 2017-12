Drie drugsspuiten gevonden aan herdenkingsmonument op Canadaplein 02u30 0 Eeklo "Eeklo geen drugsstad? De spuiten liggen tussen de bloemstukken hier!" Die kritiek was gisteren te horen op sociale media nadat een vrouw spuiten zag liggen aan het herdenkingsmonument op het Canadaplein in Eeklo.

Een oplettende Eeklonaar ontdekte gisteren tijdens haar ochtendwandeling spuiten die verborgen lagen tussen de bloemstukken aan het herdenkingsmonument op het Canadaplein in Eeklo. "Ik vind dit niet kunnen, dat is ontoelaatbaar en er moet aan deze problematiek aandacht besteed worden" zegt ze geschrokken.





Het Canadaplein is één van de gekende plekken, zo zegt ook de Marino Longeville, woordvoerder van politie Meetjesland. "Er zijn ter plaatse een drietal insulinespuiten gevonden, wellicht druggerelateerd. Hier, maar bijvoorbeeld ook aan 't Koerken worden vaak drugsspuiten gevonden", zegt de woordvoerder.





De burgemeester van Eeklo minimaliseert. "Het is niet omdat die naalden gevonden zijn, dat we automatisch richting drugs moeten kijken. Het is daarnaast al maanden geleden dat er nog meldingen binnengekomen zijn", aldus Koen Loete (CD&V).





Eeklo kwam een tweetal weken geleden ter sprake in verband met zijn drugsproblematiek na een controle van de politie Meetjesland. In alle gecontroleerde cafés stootte men op harddrugs. "De actie bewijst dat we het probleem onder controle hebben", klonk het bij de politie toen. "Onze actie kwam er niet zomaar: we grepen in door voorgaande klachten, maar ook door informatie die we zelf hadden uit onderzoek naar drugs in Eeklo." Binnen de lokale recherche werd enkele jaren geleden een drugscel opgericht om het probleem op te lossen. "Een drietal agenten is voltijds bezig met drugsgebruik in het Meetjesland. En dat loont: in 2008 stelden we 410 drugsdelicten vast, dit jaar waren dat er 131", stelt de politie. (DJG)