Drie dagen straten vegen 29 januari 2018

Op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 januari komt er een veegwagen langs op de grote invalswegen van Eeklo. "Machinaal vegen of borstelen heeft veel voordelen", zegt schepen Dirk Van De Velde (CD&V+). "Zand en ander organisch materiaal wordt mee weggeveegd. Zo wordt ook het onkruid verwijderd. Het veegwerk wordt gecombineerd met het verwijderen van bladafval en onkruid. Eigenlijk moet elke burger zijn greppel onderhouden, maar we werken als stad graag mee." Er is in verschillende straten een parkeerverbod van toepassing. Zo kan de veegwagen optimaal werken. Meer informatie hierover op www.eeklo.be. (JSA)