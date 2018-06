Drie bekende Eeklonaren krijgen award van Rotaryclub 05 juni 2018

Eeklo Drie bekende en verdienstelijke Eeklonaren hebben een Paul Harris Fellow-medaille gekregen van Rotaryclub Eeklo: Johan Ragaert, Geert Faes en Serge Smitz.

Rotary deelt de Paul Harris Fellow maar af en toe uit. "Dat is een zeer waardevolle erkenning, die overal ter wereld door Rotary erkend wordt", zegt huidig voorzitter Filip Blaton. "We zetten zo mensen in de bloemetjes die de waarden van Rotary uitdragen, en zich belangeloos inzetten voor sociale doelen en hun medemensen."





De eerste Paul Harris Fellow is voor Johan Ragaert, de man achter de Eeklose Kilometervreters. Een heel jaar door zamelt hij samen met zijn team geld in om elk jaar met verschillende ploegen aan de start van de '1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker' te kunnen staan.





Medaille opgedragen

Muzikale en creatieve duizendpoot Geert Faes is de tweede winnaar. Hij is leerkracht in De Meidoorn, presentator en muzikant, de man achter DeBende, zet zich in voor zowat elk goed doel in Eeklo en is ook één van de drijvende krachten achter het Herbakkersfestival.





De laatste Paul Harris Fellow-medaille is voor past-voorzitter Serge Smitz, die in 2014-2015 de frontman van Rotaryclub Eeklo was.





"Ik draag mijn medaille op aan wijlen Didier Rotsaert", zei Serge Smitz bij de overhandiging. "Hij is de man die mij ooit bij Rotary Eeklo heeft gebracht. Toen Didier veel te vroeg stierf aan kanker, hebben we zijn laatste project 'De veertien werken' nog kunnen voltooien." (JSA)