Doortrekken fietspad langs oude spoorlijn komt (eindelijk) in zicht Joeri Seymortier

08 februari 2019

08u56 0 Eeklo Er zit eindelijk schot in het dossier van het doortrekken van het fietspad langs de oude spoorlijn in Eeklo.

Eeklo wil al langer een snelle en veilige fietsverbinding tussen Waarschoot en Maldegem, langs de oude spoorlijn. Het deel tussen Waarschoot en de Opeisingstraat is gerealiseerd, en nu staat de doortrekking tot aan ‘Den Teut’ op het programma. Daarna moet ook nog het deel tot aan Balgerhoeke volgen. Maldegem wil het fietspad later dan ook verder doortrekken.

“Dit is een mooi fietspad langs de oude spoorlijn 58, parallel met de N9”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “Er waren twaalf grondinnames nodig, en daarvan zijn er ondertussen tien helemaal rond. We gaan niet langer wachten, en het dossier nu echt opstarten. We zitten letterlijk en figuurlijk op het juiste spoor.”