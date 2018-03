Dokters vrijgesproken voor dood van zwangere vrouw 21 maart 2018

Drie dokters van AZ Alma in Eeklo hebben in beroep de vrijspraak gekregen, een bevestiging van dhet vonnis in eerste aanleg voor de dood van de 31-jarige Sarina Van Landeghem uit Wachtebeke. De zes maand zwangere Sarina overleed met haar zoontje Thorian op 16 maart 2013 aan de gevolgen van een buikvliesontsteking. De ontsteking ontstond nadat de maagring die geplaatst was, verschoof. Ze had de maagring al drie jaar, maar deze was naar boven gegleden, waardoor de bloedtoevoer afgenomen was en een deel van haar maag afgestorven was. Dit leidde tot een scheur in de maagwand en de uiteindelijke ontsteking. In eerste aanleg kregen de artsten de vrijspraak hiervoor. Het onbegrip was toen erg groot, haar moeder ging na een strijd in eerste aanleg in beroep. De drie artsen vroegen ook in beroep de vrijspraak die ze gisteren gekregen hebben. (DJG)