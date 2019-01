Dokter nodig in het weekend? Vanaf nu moet je in het Meetjesland naar de huisartsenwachtpost Artsen komen ook aan huis, maar nu wel mét chauffeur Joeri Seymortier

03 januari 2019

17u35 0 Eeklo Meetjeslanders die in de weekends of op feestdagen een dokter nodig hebben, moeten vanaf nu naar de nieuwe wachtpost voor huisartsen in het AZ Alma in Eeklo. Als je zelf niet tot in Eeklo geraakt, kan er ook een huisarts van de nieuwe wachtpost aan huis komen. Die wordt voortaan met een chauffeur rond gevoerd. Vanaf nu geldt nog één nummer voor een dokter van wacht: 1733.

De huisartsenwachtpost is een nieuwbouw, die boven de spoedafdeling van het nieuwe AZ Alma in Eeklo gebouwd werd. Het wordt een wachtpost voor de 200.000 inwoners van het Meetjesland en de rand: Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede, Aalter, Lievegem, Maldegem, Evergem, maar ook Zelzate, Wachtebeke en het West-Vlaamse Beernem.

“De huisartsenwachtpost zal elk weekend bemand zijn van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur”, zegt dokter en voorzitter Karel De Crem. “Op feestdagen die in de week vallen is dat ook van 19 uur de avond voordien, tot 8 uur ’s ochtends de dag nadien. Wie op dat moment een dokter van wacht nodig heeft, moet vanaf nu nog maar één ding doen: het nummer 1733 bellen. Daar zal iemand van het onthaal kijken welke de beste hulp is voor de patiënt. In de meeste gevallen zal de patiënt zelf naar de wachtpost in Eeklo komen. Wanneer we horen dat het veel ernstiger is, dan kan er een dokter ter plaatse komen, kunnen we ook doorverwijzen naar de spoedafdeling, of kunnen we ook een ziekenwagen sturen. Wanneer we zelf een dokter van wacht naar de patiënt sturen, dan zal die vanaf nu met een chauffeur gebracht worden. Dat komt de veiligheid van de arts ten goede.”

216 huisartsen

In de regio zijn momenteel 216 huisartsen actief, en die stappen allemaal mee in het nieuwe systeem van de wachtpost. Enkele artsen zijn vrijgesteld door leeftijd, ziekte of zwangerschap, waardoor in de praktijk 191 verschillende huisartsen meedraaien in het systeem. Zo moeten huisartsen ook maar een kwart zoveel weekenddiensten meer draaien, dan vandaag het geval is. “In de nieuwe huisartsenpost zijn er vier moderne kabinetten waar patiënten onderzocht kunnen worden”, zegt coördinator Tommy Sierens. “Overdag tussen 8 en 19 uur zullen er in de wachtpost altijd vier zittende artsen zijn, en zullen er ook twee huisartsen beschikbaar zijn om de baan op te gaan. ’s Nachts gaat dat om één zittende arts en één rijdende arts. Er is ook altijd een reserve die kan opgeroepen worden bij grote drukte.”

Enkel remgeld

Een huisartsenwachtpost zoals het Meetjesland nu krijgt, werkt al goed in de regio Brugge en Gent. Ook in Tielt en Deinze wordt aan de opstart van zo’n wachtpost gewerkt. De patiënt betaalt niets meer. Integendeel, via de wachtpost moet de patiënt enkel het remgeld betalen. Er wordt wel gevraagd om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Zo heeft de arts amper geld op zak, en ook dat komt weer zijn of haar veiligheid ten goede.

