Dit gaat de komende zes jaar gebeuren: N9 veiliger en groener, Markt gezelliger, en stadsdiensten weer naar centrum Nieuw stadsbestuur stelt beleidsplan 2019-2024 voor Joeri Seymortier

08 maart 2019

14u32 0 Eeklo Het nieuwe stadsbestuur van Eeklo heeft haar beleidsverklaring klaar, waarin SMS, Open Vld en Groen vertellen wat ze de komende zes jaar in Eeklo van plan zijn. De N9 moet veiliger en groener worden, de Markt moet meer een ontmoetingsplaats worden, en de stad onderzoekt of er stadsdiensten naar de Paterskerk kunnen verhuizen. Wij halen de hoogtepunten uit het superdikke dossier.

De opvallendste belofte is die dat Eeklo niet wil wachten op de realisatie van de Ring om de N9 door het centrum veiliger te maken. “Die Ring zal er misschien maar binnen zes of acht jaar liggen en zo lang gaan we niet wachten”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De middenberm wordt verlaagd, zodat je niet meer die ‘betonnen muur’ hebt tussen de rijstroken. We gaan ook voor meer groen langs en op de N9 zorgen. Met belijning gaan we de verkeerssituatie aanpassen, en de oversteekplaatsen worden geaccentueerd. Vandaag is de N9 nog een autostrade, maar met wat kleine ingrepen willen we er toch al een beetje een promenade van maken. De automobilist moet veel meer het gevoel hebben dat hij in een stadscentrum rijdt, en dus zijn rijstijl moet aanpassen. Tegen het einde van dit jaar moet je echt al het verschil zien.”

Een totaal parkeervrije Markt staat niet in de beleidsverklaring. De meerderheid van SMS, Groen en Open Vld wil van de Markt wel meer een ontmoetingsplaats en belevingsplaats maken. “Er moeten bijvoorbeeld bomen op de Markt komen, om het daar gezelliger te maken”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Samen met de horeca en de winkels rond de Markt willen we aan een gedragen plan voor de Markt bouwen. Deze zomer moet er veel te beleven zijn, en wanneer er iets te doen is, zal er niet kunnen geparkeerd worden. Maar zomaar de markt parkeervrij maken, zonder iets in de plaats te geven: dat gaan we niet doen.”

Paterskerk

Het nieuwe bestuur wil opnieuw meer stadsdiensten naar het centrum brengen. De diensten waar de burger niet moet zijn, kunnen in het Stadskantoor in het industriepark blijven. Waar de burger wel moet zijn, moet weer naar het centrum verhuizen. “We onderzoeken zeker of de Paterskerk in dat verhaal kan passen”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Dat kan een stadshal worden, en een mooie verbinding tussen centrum en Zuidmoerstraat. In onze beleidsverklaring zeggen we vandaag waar we naartoe willen. Hoe we dat allemaal concreet gaan realiseren, is werk voor de komende maanden en jaren.”

Parkeren

De stad Eeklo wil met scholen, banken en winkels rond de tafel gaan zitten om hun parkeerplaatsen na sluitingstijd open te stellen voor het publiek. In de ontwikkeling van de site van de Paterskerk wordt ook bekeken of een ondergrondse centrumparking daar kan. Eeklo wil het parkeertarief goedkoper maken, naarmate bestuurders verder uit het centrum willen parkeren.

De Herbakker

De renovatie van de Kunstacademie en ook die van Cultuurcentrum De Herbakker staan opgenomen in de beleidsverklaring. “Een duidelijk signaal dat het dossier van De Herbakker uitstel is, maar zeker geen afstel”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “De twee gebouwen gaan zeker aangepakt worden. Maar er moet veel gebeuren in onze stad, dus we gaan nu bestuderen wat kan en wat realistisch haalbaar is.”

Lilan

De stad Eeklo wil ook een nieuwe toekomst zoeken voor de oude Lilan-fabriek, tussen de Koning Albertstraat en de Molenstraat. “Die fabriek staat leeg sinds 1991 en is een kankervlek in onze stad”, zegt burgemeester Vandevelde. “We moeten bestuderen wat we daar kunnen doen. We willen ook de sportsite verder uitbouwen met buitensporten, zoals een minigolf en een skateterrein. Het wordt ook onze bedoeling om feesten en kermissen opnieuw meer naar het stadscentrum te brengen. Voor de handelaars komt er een herkenbaar aanspreekpunt binnen onze stad. Alles wat we doen heeft de bedoeling om van Eeklo weer echt een belevingsstad te maken”, klinkt het nog.