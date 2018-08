Dirk Van de Velde redt zijn CD&V STEMMENKANON STOPT TOCH NIET EN WORDT LIJSTDUWER JOERI SEYMORTIER

18 augustus 2018

02u31 0 Eeklo Het witte konijn van CD&V Eeklo komt uit eigen rangen en is een oude bekende. Schepen Dirk Van de Velde (59) stopt eind dit jaar dan toch niet met politiek en wordt lijstduwer. Na de leegloop binnen CD&V kunnen zijn ruim duizend voorkeurstemmen op 14 oktober het verschil maken.

Met schepen Ann Van Den Driessche die naar Open Vld gaat en schepen Danny Smessaert die uit onvrede voor SMS kiest, zag CD&V de laatste tijd enkele stemmentrekkers opstappen. Dirk Van de Velde had ook al aangekondigd te stoppen met politiek. Hij wordt volgend jaar zestig en wou zich enkel nog toeleggen op zijn huisartsenpraktijk. Burgemeester en lijsttrekker Koen Loete mag met zijn 2.179 voorkeurstemmen dan wel in zijn eentje drie keer meer stemmen behalen dan welke andere Eeklose politicus ook, verkiezingen kan je alleen met een ploeg winnen. Die ploeg wordt met de terugkeer van Dirk Van de Velde alvast een pak sterker.





Twee zetels

"Het werd mij de laatste tijd te veel duidelijk dat niet deelnemen aan de verkiezingen, eigenlijk zou betekenen dat ik mijn steun geef aan partijen die CD&V niet genegen zijn", legt Dirk Van de Velde uit. "Sommige partijen denken blijkbaar nu al dat ze de verkiezingen gewonnen hebben. Maar ook in Roubaix mogen renners de handen niet in de lucht steken, vooraleer ze op de piste rijden. Politiek is iets voor werkers en doeners. Ik kan, wil en zal het verschil maken voor CD&V. We moeten daar niet dunnetjes over doen: mijn deelname kan twee zetels schelen. Wat mijn persoonlijke ambities zijn? Ik wil dat de CD&V een zo sterk mogelijke lijst heeft. Voor mij persoonlijk moet niets, maar mag alles. Het is een beetje zoals bij Quickstep: zolang onze ploeg maar wint, doet het mij er niet toe wie dat is."





Nog twee te gaan

Lijsttrekker Koen Loete krijgt schepen Rita De Coninck achter zich op twee. Op drie staat gemeenteraadsvoorzitter Odette Van Hamme. Filip Smet, adviseur op het kabinet Schauvliege, staat op vier, net voor jongerenvoorzitter Gertjan Blomme. Sofie Vermeulen staat op zes, en haar moeder Ann Dellaert op zeven. Acht is voor de 74-jarige Carlos Lippens, ondervoorzitter van de seniorenraad. Verder op de lijst: Richie De Sutter, Liliane Dhauwe, leerkracht Joke Vermeire, Kristof Ryckaert, Jorn Nuttynck, Suzy Lorent, oud-leerkracht Omer Mussche, Willy Lippens, Anneke Van der Steenen, Elise Willems, Ward De Smet, Gilles De Decker, Roos Bekaert, Ronny Meuleman en Medi Dervishaj Deme van Kosovaarse afkomst. Net boven lijstduwer Dirk Van de Velde staat ook nog partijvoorzitter Eglantina Bodurri, een vrouw met Albanese roots. Volgende week worden nog de twee laatste kandidaten bekendgemaakt.