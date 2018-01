Dievenbende slaat zes keer toe op oudejaar GESTOLEN FORD FOCUS PAAR STRATEN VERDER TERUGGEVONDEN JEFFREY DUJARDIN

02u41 0 Dujardin Jeffrey Johan en zijn familie hadden zich hun ouderjaarsavond anders voorgesteld. Eeklo Voor zes gezinnen in de regio Sint-Laureins en Eeklo is 2018 in mineur begonnen. Zij kregen namelijk ongewenst bezoek van een dievenbende. Ook bij Johan en zijn familie was dat het geval. "We vierden voor de eerste keer oudejaarsavond bij vrienden. Toen we rond 2.45 uur thuis kwamen, begrepen we eerst niet wat we zagen. Tot we vaststelden dat de auto van mijn vrouw weg was."

Amper 1 uur, zo kort heeft Johan van oud op nieuw kunnen slapen. "Het schuifraam en een raam boven stonden open, en de kasten en schuiven waren doorzocht. Dat volet raar. Eerst dachten we dat iemand ons schrik wou aanjagen. Toen we uiteindelijk doorhadden dat de Ford Focus van mijn vrouw verdwenen was, werd alles duidelijk."





Brandblusser

De dieven hadden de achterdeur geforceerd en waren dan via een schuifraam binnen geraakt. "Maar alles lag nog op zijn plaats. De laptops, onze tv, geld, daar hadden ze geen interesse in. Ze kwamen enkel voor de auto", zegt Johan.





Op het einde van de nieuwjaarsdag kregen Johan en zijn vrouw en twee kinderen toch nog goed nieuws te horen. De wagen werd enkele straten verder teruggevonden, er was wel een brandblusapparaat leeggespoten in de wagen.





"Ze wisten heel goed wat ze deden, hoe ze hun sporen moesten uitwissen. Hoe dan ook is het goed nieuws, we dachten dat we de Ford Focus niet meer terug gingen zien. Dat hij uitgebrand teruggevonden ging worden. De politie vermoedt dat de wagen gebruikt zou worden voor nog andere inbraken", zegt Johan zichtbaar vermoeid.





Bij de politie kwaen in totaal zes oproepen binnen op de jaarwisseling, allemaal binnen een straal van vijf kilometer. Het begon om 1.15 uur zondagnacht, in de Kruiskenstraat te Sint-Laureins. De bewoners waren nog maar neygaan slapen toen ze een voertuig op de oprit hoorden rijden. Ze dachten aanvankelijk dat het de zoon was die thuis kwam. Enkele minuten later hoorde de man stemmen op de trap in een vreemde taal. Hij verliet de slaapkamer waarop de daders zonder buit moesten vluchten. Behalve een gebroken raam was er geen schade.





Rond hetzelfde tijdstip waarop de familie van Johan de diefstal meldde kwam ook een inbraakmelding binnen in een woning gelegen op Moershoofde in Sint-Laureins. Er was een deur van de veranda geforceerd en de woning werd doorzocht. Er bleken juwelen gestolen te zijn uit een brandkast.





Rond half vier 's nachts was er nog een melding van een inbraak in een woning gelegen in de Kruiskenstraat te Sint-Laureins. Een raam werd geforceerd, waarna een slaap- en badkamer werden doorzocht. Maar er bleek niets gestolen. Om vier uur bleek er ingebroken te zijn in een woning in de Bredeweg in Sint-Laureins. Een schuifraam werd geforceerd en de hele woning werd doorzocht. Er werd aanzienlijke schade toegebracht. Een kluis werd uit de muur gerukt en open gebroken. Er zou een grote som geld gestolen zijn.





Meetjesland

Om vijf uur 's nachts ten slotte, kwam er nog een melding binnen bij de politie Meetjesland van een inbraak in een woning opnieuw gelegen op Moershoofde. Opnieuw werd een raam opengebroken en de woning doorzocht. Op het eerste zicht bleek er niets gestolen te zijn.De politie onderzoekt de wagen op eventuele sporen.