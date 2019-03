Dieven stelen voor vierde maal in zelfde huis in Eeklo Jeffrey Dujardin

28 maart 2019

16u48

In de Leopoldlaan in Eeklo werden woensdag koperen regenpijpen gestolen van een woning in aanbouw. De container met werkmateriaal naast de woning werd eveneens opengebroken. Het is al de vierde diefstal aan de woning. Ook in de Doornstraat kwam er een inbreker langs. Daar werden een bloempot en vijf gevelornamenten gestolen. De bewoners hebben niks opgemerkt, een buurtonderzoek leverde voorlopig nog een resultaat op. De lokale politie van politiezone Meetjesland Centrum is een onderzoek gestart.