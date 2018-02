Dieven stelen mountainbike van 3.000 euro uit tuinhuis 16 februari 2018

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een tuinhuis in Eeklo en een zwarte mountainbike van 3.000 euro gestolen. Het tuinhuis in de Liesgrasstraat was slotvast. Ook bij de buren in de straat werd ingebroken. Of de dieven daar een buit maakten, is onduidelijk. Volgens de politie van de zone Meetjesland-Centrum waren er de afgelopen dagen wel meer inbraken in tuinhuizen, vooral in de Graswijk. "We vragen dan ook om tuinhuizen goed af te sluiten en/of geen waardevolle voorwerpen daarin achter te laten", zegt de politie. Getuigen kunnen zich melden via het nummer 09/376.46.46. (OSG)