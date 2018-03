Dieven breken in school binnen 27 maart 2018

03u34 0

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een werkhok aan de achterzijde van basisschool 'De Wegel' in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat in Eeklo. Ze namen een koffer met werkmateriaal, een hegschaar, een kettingzaag, een rol vuilniszakken en een bladblazer mee. (DJG)