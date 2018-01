Dieren buiten in kooi: "Geen overtreding" 02u40 0 Eeklo Enkele dierenvrienden van Eeklo hebben verschillende klachten ingediend bij de politie omdat er op het Van Hoorebekeplein regelmatig dieren in kleine kooien buiten gezet worden.

Gisteren waren aan het Van Hoorebekeplein geen kooien met kleine dieren te zien, maar ze staan er wel degelijk regelmatig. Volgens de indieners van de klacht ook in de winter en in de vrieskoude. "Het gaat om een veel te kleine kooi met vier vogels, een kooi met twee konijnen en dan nog een koop met cavia's", zegt Petra Van Hoecke. "'s Avonds worden de dieren wel binnen genomen, maar overdag moeten ze in weer en wind buiten staan omdat het binnen te klein is voor het grote gezin. Je zet je kinderen overdag toch ook niet buiten in hun pyjama, in de kou? Wij hebben al politie en stad aangesproken en zijn ten einde raad", aldus Petra Van Hoecke.





De politie volgt de zaak goed op. "Onze inspecteur die bevoegd is voor dierenwelzijn gaat daar regelmatig langs", zegt commissaris Marino Longueville. "We kunnen alleen maar vaststellen dat die dieren altijd eten en drinken hebben en dat die eigenlijk goed verzorgd worden. Er zijn wettelijk gezien geen overtredingen, dus gaan wij ook geen proces-verbaal opmaken. Dat het soms buiten te koud is voor die dieren? Daar kunnen ze volgens ons best wel tegen. We volgen de zaak zeker goed op."





De bewoners wilden gisteren niet reageren. (JSA)