Diefstal in de Sint-Vincentiuskerk: offerblok leeggehaald Jeffrey Dujardin

08 januari 2019

In de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo is deze ochtend een diefstal vastgesteld. Er werd geld gestolen uit het offerblok. Het deurtje van het offerblok werd opengebroken en er werd een onbekende hoeveelheid geld ontvreemd. Vorige week werden er in de kerk ook al twee kandelaars gestolen. De lokale politie van politiezone Meetjesland Centrum is een onderzoek gestart.