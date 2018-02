Dief op de vlucht voor hond 15 februari 2018

02u52 0

Een dief heeft dinsdagnacht geprobeerd om in te breken in een bijgebouw van een huis in de Vrombautstraat in Eeklo. De dader forceerde het cilinderslot, maar is niet binnen gegaan. Vermoedelijk werd hij afgeschrikt door de hond. (JEW)