Diamanten Sportvrienden geven volksfeest STAD KRIJGT SLOTRIT RONDE VAN OOST-VLAANDEREN U23 OP MARKT JOERI SEYMORTIER

11 augustus 2018

02u42 0 Eeklo De Wielerclub Sportvrienden Eeklo blaast dit jaar zestig kaarsjes uit en wil dat diamanten jubileum feestelijk vieren. Op zondag 19 augustus wordt de slotrit van de Ronde van Oost-Vlaanderen U23 in Eeklo gereden. De Sportvrienden plakken er op de Markt enkele activiteiten aan, om er een volksfeest van te maken.

Al zestig jaar trakteren de Sportvrienden Eeklo op koers. De laatste jaren zijn ze vooral bekend voor hun cyclocross en de Jaarmarktkoers. Maar de Sportvrienden staan voor zoveel meer. "Onze cyclocross is vanaf nu tweejaarlijks, waardoor er net in ons jubileumjaar geen cross is in Eeklo", zegt frontman Michel De Sutter. "Dat konden we niet laten gebeuren en daarom plannen we op zondag 19 augustus een extra sportfeest, met de Ronde van Oost-Vlaanderen voor U23. Al zestig jaar lang zorgen de Sportvrienden voor koers in de stad Eeklo. In 1958 is de groep eigenlijk gestart omdat er toen geld gezocht werd voor de bouw van een kerk op het Oostveld. De organisatie van een koers was één van de vele initiatieven om het geld voor de kerk bij mekaar te krijgen. Ik ben er zelf bij van in 1989 en heb al heel wat mooie momenten meegemaakt. Vroeger werden heel veel criteriums georganiseerd en alle toppers zijn in Eeklo geweest: van Merckx en Van Looy, over de Planckaerts en natuurlijk de broers De Vlaeminck die hier altijd een thuismatch speelden. We hebben de Ronde van België gehad en in 2004 zelfs een passage van de Tour de France. Eeklo heeft al heel wat wielerhoogdagen gekend."





Zo'n nieuwe wielerhoogdag moet er ook komen op zondag 19 augustus, met de slotrit van de Ronde van Oost-Vlaanderen U23. Die wedstrijd heet officieel de AVS Stories TV Tour. "Die Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften wordt over vijf dagen gereden, en Eeklo mag op zondag 19 augustus de slotrit organiseren", zegt De Sutter. "Het parcours loopt over Eeklo en Lembeke en is uitgetekend van de Markt, over de Boelare, Peperstraat, Bus, Ketsebroeken, Koeistraat, Koekoekstraat, Vrombautstraat, Kriekmoerstraat, Oostveldstraat en Stationsstraat, terug naar de Markt. De start is om 13.30 uur, en er zijn elf ronden die samen 135 kilometer beslaan. Je ziet de renners ongeveer om de 17 minuten passeren."





Loopfietsen

Om er een volksfeest voor het hele gezin van te maken wordt die dag ook het Oost-Vlaams kampioenschap voor loopfietsen gehouden op de Markt. Jongens en meisjes die geboren zijn tussen 2013 en 2016 kunnen gratis deelnemen met hun step. Voor jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar komt de Vlaamse Wielerschool langs met een behendigheidsparcours. Inschrijven voor het loopfietskampioenschap kan op pivanraes@gmail.com of 0498/54.44.18.