Deze week verkeershinder in Collegestraat en Moeie Joeri Seymortier

29 januari 2019

13u33 0 Eeklo Eind deze week is er verkeershinder in de Collegestraat en de Moeie in Eeklo, door werken.

Op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari wordt de Collegestraat in Eeklo afgesloten, vanaf het kruispunt met het Schuttershof. Dat is het geval omdat er moet gewerkt worden aan een woning. De rijrichting van het Schuttershof wordt omgedraaid, zodat het verkeer de Collegestraat kan inrijden vanaf de Markt en omgeleid kan worden via het Schuttershof naar de Zuidmoerstraat.

Op donderdag 31 januari is ook de Moeie onderbroken. Dat zal het geval zijn van 8.45 tot 15 uur, ter hoogte van de huisnummers 45 en 47. Daar moeten bomen gerooid worden. Om dat veilig te laten verlopen, wordt de weg afgesloten. Er is donderdag een omleiding via de Tieltsesteenweg, Koning Albertstraat en de Cocquytstraat.

Info: www.eeklo.be.