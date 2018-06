Deur toilethokje geblokkeerd: brandweer schiet tiener te hulp 28 juni 2018

Een 13-jarige jongen is gisterenmiddag in de problemen geraakt toen de deur van een toilethokje in het Krugercentrum in Eeklo door een technisch defect niet open ging. De jongen zat binnen vast en had hulp nodig van de brandweer om eruit te raken. Gelukkig waren de spuitgasten niet veraf. De jongen was vier minuten later al uit zijn benarde situatie bevrijd. De deur werd meteen hersteld zodat de volgende bezoeker wel vlot naar buiten kan. (WSG)