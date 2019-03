Dertigste Repair Café, met demonstratie 3D-printen Joeri Seymortier

20 maart 2019

10u35 0 Eeklo Het Repair Café in Eeklo wordt op zaterdag 23 maart voor de dertigste keer georganiseerd. Voor het eerst in Zonneheem in de Schietspoelstraat.

“Op deze eerste bijeenkomst in de nieuwe locatie zal er ook een demonstratie 3D-printen zijn”, zegt Bernadette Vandercammen. “Met zo’n toestel kunnen driedimensionale voorwerpen geprint worden. Een Repair Café-medewerker zal tonen hoe dat in zijn werk gaat. Ook wie niets te herstellen heeft, is natuurlijk welkom.”

Je kan er terecht van 9.30 tot 12 uur. Info: www.deverstelling.com.