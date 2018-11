Derde luik van hommage aan overleden kunstenaar Luc Verstraete Joeri Seymortier

14 november 2018

12u00 0 Eeklo Het derde luik is gestart van de tentoonstelling rond de overleden kunstenaar Luc Verstraete uit Eeklo.

Deze keer kan je terecht in de Kunstacademie in de Pastoor De Nevestraat in Eeklo, voor een tentoonstelling van de grafiek die Luc Verstraete gemaakt heeft. De man is tien jaar geleden overleden, en daarom vonden zijn kinderen de tijd rijp om een overzichtstentoonstelling in drieluik op te bouwen. In september kon je al naar zijn zelfportretten gaan kijken in het Map in Eeklo. Nog tot 23 december kan je in het ECC in Kruishoutem naar de cartoons van Verstraete. En nu is er ook de expo rond de grafiek in de Kunstacademie van zijn thuisstad Eeklo.

Je kan de tentoonstelling nog bezoeken tot en met 22 december. Op maandag, dinsdag en vrijdag van 16 tot 19 uur, op woensdag van 13 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Info: 0497/40.20.32.