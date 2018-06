Den Teut kreunt onder werken N49 FILES AAN KRUISPUNT N9 MET RINGLAAN WEER LANGER JOERI SEYMORTIER

05 juni 2018

03u00 0 Eeklo Het is de laatste tijd weer meer dan vroeger aanschuiven aan het kruispunt 'Den Teut', aan de N9 en de Ringlaan. Vooral door de werken op de N49 rijden nu meer wagens op de N9 dan de weg eigenlijk kan slikken.

Den Teut is al altijd het drukste kruispunt van de stad, maar er was beterschap. Administratie Wegen en Verkeer had de verkeerslichten de voorbije maanden anders afgesteld, waardoor het in bepaalde richtingen langer groen blijft. Met succes, want de files werden een pak korter. Maar de laatste tijd is het toch weer meer aanschuiven aan Den Teut. Luc Vandevelde (SMS) vraagt aan de stad om maatregelen te nemen.





"De files die we nu in de spits zien komen vooral door de werken op de N49 tussen Eeklo en Maldegem", zegt schepen van openbare werken Christophe De Waele (Open Vld). "Na het opnieuw afstellen van de verkeerslichten, was de situatie daar nochtans verbeterd. Maar omdat je bijvoorbeeld van op de N44 in Maldegem voorlopig niet rechtstreeks op de N49 geraakt, kiezen een pak meer mensen voor de N9. Vooral voor het verkeer dat vanuit Adegem komt, is het vaak lang aanschuiven. De werken op de N49 duren nog tot het einde van deze maand. Als de N49 weer helemaal open is, zal het sowieso rustiger worden op de N9 in Eeklo."





Ook vandaag volgt de stad Eeklo de situatie en de files aan het kruispunt op de voet. Wanneer er problemen ontstaan, worden die meteen doorgegeven aan Wegen en Verkeer. "Den Teut is en blijft natuurlijk het drukste kruispunt van onze stad, dus files helemaal vermijden zal daar nooit mogelijk zijn", zegt schepen De Waele. "Maar als ik naar de verkeersinformatie luister, hoor ik dat dit niet alleen in Eeklo een probleem is. Het verkeer neemt overal toe. Op piekmomenten is het vandaag vooral heel druk voor het verkeer vanuit Adegem, maar voor de rest is de situatie rond Den Teut normaal gezien aanvaardbaar."





Toch zal het kruispunt van Den Teut ook opnieuw bestudeerd worden, bij de opmaak van het technisch plan voor de doortrekking van de Ring.





Verkeerslichten

"Elk kruispunt van de Ring zal in die studie herbekeken worden. Vandaag is Wegen en Verkeer er van overtuigd dat verkeerslichten de beste oplossing zijn voor Den Teut. Volgens hun experten zou de aanleg van een rotonde of een ovonde geen vlotter verkeer geven. Een aparte afslag vanuit Adegem rechtstreeks naar de Ring zou wel een oplossing kunnen zijn", zegt De Waele nog.