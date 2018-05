De Zonnewijzer volzet met 200 leerlingen 23 mei 2018

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de school De Zonnewijzer aan Het Leen in Eeklo haar maximumcapaciteit van 200 leerlingen bereikt.





Jessy Vercaemer (13) stapte gisterenmorgen als nieuwe leerling door de schoolpoort, en kreeg een warm onthaal met een spandoek en ballonnen. De Zonnewijzer is een provinciale school voor kinderen die van buitengewoon onderwijs genieten. Kinderen kunnen er terecht van 6 tot 13 jaar, dus zeven jaar in plaats van zes. "Jessy is onze 200ste leerling en met dat cijfer is voor het eerst in 51 jaar onze maximumcapaciteit bereikt", zegt directeur Luc Eeckhout. "Met het M-decreet was het net de bedoeling om bepaalde kinderen uit onze doelgroep te laten meedraaien in het regulier onderwijs. Het is dan ook opvallend dat we net nu zo'n mooie groei kennen. Met 200 leerlingen zitten we vandaag helemaal vol. Eind juni verlaten 38 kinderen onze school, dus vanaf dan is er weer plaats voor nieuwkomers.





Jessy liet zich de aandacht welgevallen: "Ik ben hier ooit nog naar school geweest, maar ik ben dan met mama naar Poperinge verhuisd. Nu wonen we terug in Eeklo en mag ik tot het einde van het schooljaar weer naar De Zonnewijzer. Blij om mijn vrienden en vriendinnen van vroeger weer te zien, in de klas van meester David", zei Jessy. (JSA)