De Ramblas wordt nieuwe horecazaak in Eeklo (maar niemand weet waar en wie) Joeri Seymortier

21 maart 2019

Eeklo Eeklo krijgt er een nieuwe horecazaak bij langs de N9. De bistro zal De Ramblas heten.

De voorbije dagen was er op sociale media heel wat te doen rond de komst van de nieuwe horecazaak De Ramblas. In leuke filmpjes waarin de standbeelden van Karel Lodewijk Ledeganck en Jacob van Artevelde met elkaar telefoneren, worden de inwoners van Eeklo al warm gemaakt voor de komst van de nieuwe horecazaak. Alleen: niemand weet momenteel wie de mensen achter De Ramblas zijn, en waar de nieuwe zaak precies zal komen.

“We kozen Eeklo om er een nieuwe horecazaak uit te bouwen”, klinkt het geheimzinnig. “De komst van een Ring rond Eeklo, en de mogelijkheid om van de doortocht een verkeersluwe en aangenamere zone te maken, klinkt voor ons als muziek in de oren. Kuieren op de aangekondigde stadspromenade, boodschappen doen in een vernieuwende binnenstad en genieten van een kop heerlijke koffie op een terrasje. Daar word je alleen maar vrolijk van. Vandaar vinden we ‘De Ramblas’ een geschikte naam voor onze horecazaak.”

Halfweg volgende week wordt het mysterie van De Ramblas ontsluierd op een persconferentie.