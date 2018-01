De Herbakker wordt vernieuwd 02u46 0

Eeklo gaat dit jaar cultuurcentrum De Herbakker grondig aanpakken. Er wordt daarvoor 1,9 miljoen euro aan de kant gezet.





"De renovatie wordt normaal gestart in juni", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Ons cultuurcentrum bestaat 25 jaar en dus is een grondige verbouwing echt wel nodig. In de zomer van 2018 willen we vooral het cafetaria grondig verbouwen en vernieuwen. In de zomer van 2019 wordt dan de theaterzaal zelf aangepakt. We gaan de werken zoveel mogelijk in de twee zomerperiodes plannen, omdat er dan veel minder te beleven is in De Herbakker. Maar dat er geen hinder zal zijn, kunnen we natuurlijk niet beloven."





(JSA)