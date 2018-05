De Herbakker stelt programma voor 31 mei 2018

02u42 0

Cultuurcentrum De Herbakker uit Eeklo organiseert op vrijdag 1 juni Fast Forward, een avond waarbij het cultuurcentrum het publiek laat kennismaken met seizoen 2018-2019. Dat gebeurt aan de hand van filmpjes, interviews en liveacts. Gastheer Joost Van Hyfte geeft je een voorsmaakje van het programma en onthult de nieuwe seizoenbrochure. Om 20 uur in De Herbakker en ook live op Facebook.





Gratis tickets op 09/218.27.27 of via www.ccdeherbakker.be.





Het volledige programma staat online vanaf zaterdag 2 juni om 9 uur. De online ticketverkoop gaat van start op zaterdag 16 juni om 13 uur. Vanaf maandag 18 juni kan je telefonisch reserveren of tickets aan de balie kopen. (JSA)