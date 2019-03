DDT neemt oude garage De Wolf over Anthony Statius

15u50 0 Eeklo De leegstaande garage De Wolf aan de ovonde in Eeklo wordt momenteel omgebouwd tot filmstudio. Zoals aangekondigd zal Dimitri De Tremmerie of DDT de garage eventjes overnemen in de vierde FC De Kampioenenfilm.

De crew van FC De Kampioenen is gestart met het ombouwen van de leegstaande garage De Wolf tot filmset. Een deel van de opnames voor de vierde Kampioenenfilm zal opnieuw in Eeklo zal gebeuren. In juni 2017 kwamen Jacques Vermeire en zijn collega-acteurs al naar Eeklo voor heel wat filmdagen en binnenkort zullen komen zij terug. Dimitri De Tremmerie, die wordt vertolkt door Jacques Vermeire, opende in de derde film een nieuwe garage en die filmset wordt opgebouwd in de leegstaande garage aan de ovonde in Eeklo. Na de opnames wordt de garage gesloopt voor een twintigtal woongelegenheden.