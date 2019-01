DDT keert terug naar leegstaande garage De Wolf aan ovonde in Eeklo Joeri Seymortier

26 januari 2019

13u34 0 Eeklo De crew van FC De Kampioenen filmt binnenkort opnieuw in de leegstaande garage De Wolf aan de ovonde in Eeklo.

Op de officiële website van de film van FC De Kampioenen wordt bevestigd dat een deel van de opnames voor de vierde Kampioenenfilm opnieuw in Eeklo zal gebeuren. In juni 2017 kwamen Jacques vermeire en zijn collega-acteurs al eens naar Eeklo voor heel wat filmdagen. Dimitri De Tremmerie opende in de derde film een nieuwe garage, en die filmset werd opgebouwd in de leegstaande garage De Wolf. Eén van de scènes was de openingsreceptie van de garage, en daar kwamen toen alle acteurs op af.

DDT krijgt opnieuw een hoofdrol in de vierde film die binnenkort gedraaid wordt. Er zullen dus opnieuw scènes opgenomen worden in de garage in Eeklo. Wellicht voor het laatst, want de garage moet nadien gesloopt worden en plaats maken voor een twintigtal nieuwe woongelegenheden.