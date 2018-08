Davy Gilles komt naar Zonneheem 13 augustus 2018

De senioren van Eeklo krijgen hun eigen feesten en houden van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 augustus 'Zomer in Zonneheem'.





Op dinsdag 14 augustus wordt om 10.30 uur begonnen met een gratis aperitiefconcert door het Seniorenorkest Eeklo. Dinsdagmiddag is er dan een barbecue, waarvoor je op voorhand moet inschrijven. Om 13.30 uur begint het tuinfeest met optredens van heel wat folkloregroepen.





Woensdag 15 augustus worden in de namiddag fietstochten en wandeltochten georganiseerd. In het Zonneheem zelf is er een speelnamiddag voor grootouders en hun kleinkinderen. Klutske komt langs, en er is een workshop rappen met Mike C. Er zijn springkastelen en gratis pannenkoeken.





Voor donderdag 16 augustus kan je inschrijven voor een ontbijt met bubbels, en is er om 10.30 uur een optreden van The Oldtimers Guitar Crew. Donderdag om 14 uur is er een shownamiddag met Vanessa Chinitor, Dirk Bauters, Davy Gilles en Sasha Rosen. Kaarten voor de shownamiddag kosten 6 euro. Info: www.zonneheem.be. (JSA)