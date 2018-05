Danny Smessaert ruilt CD&V in voor SMS OCMW-VOORZITTER KRIJGT DERDE PLAATS OP VERKIEZINGSLIJST KRISTOF VEREECKE

05 mei 2018

02u27 3 Eeklo Danny Smessaert (60) ruilt de CD&V van burgemeester Koen Loete in voor oppositiepartij SMS. Na de partijloze Michel De Sutter een tweede absolute toptransfer voor de partij van kopman Luc Vandevelde. Smessaert was met zijn 742 voorkeursstemmen een stemmenkanon bij de vorige verkiezingen in 2012.

Smessaert kondigde zijn felbesproken overstap aan vlak voor de viering van zijn 15ste verjaardag als OCMW-voorzitter. Daarmee is hij de langste zittende OCMW-voorzitter in de geschiedenis van de Herbakkerstad en dat zegt wel iets. Ook was hij al 41 jaar een trouwe Christendemocratische partijsoldaat. "Ik ben ervan overtuigd dat we na Michel De Sutter (745 voorkeursstemmen, nvdr.) met Danny een tweede politieke toptransfer doen", zegt SMS-lijsttrekker Luc Vandevelde. "SMS wil besturen. Danny kan ons daarbij helpen. We zijn klaar om Eeklo het alternatief te bieden dat het verdient."





Smessaert krijgt meteen ook de derde plaats op de lijst. "Ik hoop mijn stempel op het department welzijn te kunnen blijven drukken", is hij overduidelijk ambitieus. Dat het net interne strubbelingen rond de uitbouw van de sociale site 'Zuidkaai' waren die hem in de armen van SMS dreven, maken de overstap nog symbolischer. "Iedereen weet dat er al een tijdje problemen waren. Ik voelde te weinig steun binnen mijn eigen partij voor het project Zuidkaai. Nochtans waren er voordien duidelijke afspraken gemaakt. Gelukkig was de steun van SMS er wel en hebben we het levensbelangrijke sociale dossier er toch door gekregen."





Toch was de keuze voor SMS niet meteen duidelijk.





Getwijfeld

"Ik heb lang getwijfeld om te stoppen met politiek. Het laatste jaar was erg zwaar. Uiteindelijk voelde ik heel wat interesse uit politieke hoek om mij in te lijven. Dat heeft me overtuigd om toch verder te doen met politiek. Ik kon naar verschillende partijen, maar SMS was na 41 jaar christendemocratie de keuze van het hart. Het is een partij die puur gaat voor het Eeklose verhaal. Ik ben er van overtuigd dat ze staan voor de stad waarvoor ik wil gaan."





Met Smessaert is het werk van SMS nog niet volledig af. Zo is de partij nog op zoek naar vrouwelijke kandidaten om hun volledige lijst voor te stellen. "Ons huiswerk is zo goed als volledig klaar om op 14 oktober vol vertrouwen naar de kiezer te trekken. Laat me duidelijk zijn: SMS is het beu om langs de zijlijn te staan. Het is voor ons een must om een nieuwe wind door Eeklo te laten waaien. Ik denk dat we dat met deze tweede politieke toptransfer duidelijk onderstrepen", besluit Luc Vandevelde.