Cursus over Meetjeslandse natuur 27 juli 2018

02u27 0

Natuur en Partners Meetjesland begint in augustus met een nieuwe interactieve cursus om natuurverkenner te worden. "Gedurende vijf zaterdagen tot oktober neem je samen met de begeleiders een diepe duik in de Meetjeslandse natuur", zegt Thijs Himpe van Natuurpunt. "Je kan ook meekijken achter de schermen van Natuurpunt."





De lessen vinden plaats bij Natuurpunt en Partners Meetjesland, in het stationsgebouw van Eeklo. In de voormiddag krijg je achtergrondinformatie, in de namiddag ga je op uitstap in een natuurgebied in het Meetjesland. Inschrijven op www.cvn.natuurpunt.be en kost 60 euro. Tien procent korting voor leden Natuurpunt. (JSA)