Controleactie bedrijfsvoertuigen: 6161 euro aan boetes geïnd Jeffrey Dujardin

26 februari 2019

17u24 0 Eeklo De dienst verkeer van de politiezone Meetjesland Centrum hield deze voormiddag een grote controleactie van bedrijfsvoertuigen in samenwerking met de Wegeninspectie. De controle ging door aan de weegbrug van het Vlaams Gewest langs de Ringlaan in Eeklo. Er werd voor 6161 euro aan boetes uitgeschreven.

Eén bestuurder kreeg een boete van 116 euro voor gsm-gebruik achter het stuur. Eén bestuurder had een lekkage van de remleiding, hij kreeg een boete van 350 euro en werd rechtstreeks naar een servicecenter gestuurd om het defect te laten herstellen. Er werd drie boetes van 1000 euro uitgeschreven voor een incorrecte ladingzekering, deze bestuurders moesten dit onmiddellijk in orde brengen. Eén bestuurder had geen vervoersvergunning aan boord (hij was wel in het bezit ervan), daarvoor werd 55 euro geïnd. Een laatste persoon maakte frauduleus gebruik van een andere bestuurderskaart en de boete daarvoor is maar liefst 2640 euro.