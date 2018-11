Controle bij zwaar vervoer: 5.921 aan boetes geïnd Jeffrey Dujardin

20 november 2018

De lokale politie van politiezone Meetjesland heeft een gecoördineerde verkeersactie georganiseerd op de N49. Dit in samenwerking met GOCA (Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs) en het Oost-Vlaamse opleidingscentrum van de politie PAULO, hierbij werden 15 vrachtwagens aan een grondige controle werden onderworpen. Naast de reguliere vrachtwagens werden verschillende uitzonderlijke transporten onder de loep genomen. Dit resulteerde in heel wat vaststellingen door de politie gaande tot het uitvoeren van uitzonderlijke transporten zonder de nodige vergunning(en), overladingen, inbreuken op de technische eisen en defecten. In totaal werden tien boetes uitgeschreven voor een totaalbedrag van 5.921 euro. Een transportfirma kreeg ook een proces-verbaal omdat de transporteur een vrachtwagen in het verkeer had gebracht die niet over de nodige vergunning beschikte. De processen-verbaal zullen door de politierechtbank worden behandeld.