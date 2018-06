Concerten op oude wijkschool 08 juni 2018

De vroegere wijkschool 't Schaperke in Eeklo is op zaterdag 9 en zondag 10 juni het decor voor een nieuwe editie van Onteigend. Er staan twee dagen lang gratis concerten op de agenda. "De voormalige wijkschool 't Schaperke wordt dit weekend het decor voor een reeks fijne concerten", zegt Bert Cambier van muziekclub N9. "School 't Schaperke sloot de deuren in 2015 en staat sindsdien leeg. Dit weekend gaan de poorten nog een laatste keer open. De toegang tot Onteigend is volledig gratis."





Op zaterdag 9 juni staan MDC III, Bront en Omroep Henk & Henk op de affiche. Zondag is het de beurt aan Okkupeerder, Roselien, Naft en dj Tabou. Onteigend vindt plaats in 't Schaperke, Hugo Verrieststraat 30 in Eeklo. De schoolpoort opent op zaterdag 9 juni om 19 uur. Op zondag 10 juni kan je al vanaf 14 uur binnen. Op zondag is er kinderanimatie voorzien. "Bij goed weer vinden de optredens plaats op de speelplaats. Bij slecht weer verhuizen we alles naar binnen." (JSA)