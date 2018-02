Concert voor vzw Heldenhuis 23 februari 2018

KA Eeklo en Classic@eeklo organiseren op zondag 25 februari een aperitiefconcert ten voordele van de vzw Heldenhuis uit Eeklo.





Die nieuwe vzw wil een zorghuis oprichten voor kinderen met een beperking. Dat zorghuis moet in de nieuwe Hartwijk in Eeklo komen. De mensen achter de vzw zijn stuk voor stuk mensen met kinderen met een beperking. Ze willen het nieuwe zorghuis binnen een vijftal jaar al openen.





Het strijkensemble Les Violons d'été, rond onder andere Petra Van Belleghem, zorgt zondag voor een uurtje mooie muziek. Het aperitiefconcert wordt gehouden om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk op de wijk Oostveld in Eeklo. Kaarten kosten 12 euro en de opbrengst gaat integraal naar de uitbouw van het eerste Heldenhuis in Eeklo.





Kaarten op info@heldenhuis.be. Info over het project vind je pop www.heldenhuis.be. (JSA)